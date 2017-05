Umsatzzuwachs für Abfallsparte von Suez

Die europäischen Entsorgungsaktivitäten des französischen Umweltkonzerns Suez profitierten von höheren Schrott- und Altpapierpreisen und Abfallmengen. Mit 1,53 Mrd € lag der Umsatz des Geschäftsbereichs im ersten Quartal 2017 um rund fünf Prozent über dem Vergleichswert des Vorjahres, wie das Unternehmen mitteilte.

Die organische Zuwachsrate bezifferte Suez auf rund sieben Prozent. In der Region Benelux-Länder/Deutschland lag das Wachstum bei sechs Prozent bzw. 20 Mio €. Der Konzern, zu dem unter anderem die Sita-Gruppe gehört, berichtet von höheren Mengen bei der Abfuhr von Industrie- und Gewerbeabfällen und höheren Preisen, insbesondere in den Niederländen. Auch die Recyclingaktivitäten in der Region verzeichneten einen Mengenanstieg, vor allem bei Kunststoffen.

