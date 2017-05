Schönmackers übernimmt Entsorgungssparte von Landers

Die Landers-Gruppe in Wesel verkauft ihre Geschäftssparte Kreislaufwirtschaft und Wertstoff-Rückgewinnung an die Schönmackers-Gruppe. Landers zieht sich aus dem Geschäftsfeld zurück und will sich künftig stärker auf die Logistiksparte konzentrieren.

„Ich bin sehr froh, mit Schönmackers ein renommiertes Familienunternehmen gefunden zu haben, dass in dieser Region mit eigenen Betrieben tätig ist. Mit der jetzt vereinbarten Zusammenlegung stärken wir unsere gemeinsame Marktposition deutlich. Das trägt auch dazu bei, die Arbeitsplätze langfristig sicherer zu machen“, sagte Geschäftsführer Burkhard Landers. Die 40 Mitarbeiter von Landers in Wesel sollen weiterhin beschäftigt werden.

Der Abschied aus der Entsorgung fällt dem Unternehmer nicht leicht. „Mein Vater und ich haben viel Herzblut in die Branche investiert. Aber der Markt wird für die kleinen mittelständischen Entsorger immer enger“, so Landers. Sowohl die großen Entsorgungskonzerne als auch die Kommunen mit ihren stark zunehmenden eigenen Entsorgungsaktivitäten verdrängten immer mehr Mittelständler aus dem Markt. „Auch wenn es schwer fällt: Kooperation ist der zukunftsweisende Weg, um die Arbeitsplätze zu sichern“, sagte der frühere bvse-Präsident.

Der Kempener Entsorger Schönmackers hat angekündigt, seinen neuen Standort in Wesel in den kommenden Jahren auszubauen. „Unsere Aktivitäten in der Region ließen bisher noch Luft nach oben. Mit dem neuen Standort schaffen wir nun die perfekte Basis, um hier zukünftig deutlich präsenter zu sein“, wird Geschäftsführerin Gloria Sophie Schönmackers zitiert.

EUWID Recycling und Entsorgung erscheint jeden Mittwoch als Printausgabe. Premium-Abonnenten können die aktuelle Ausgabe bereits ab Dienstag 14.00 Uhr als E-Paper lesen.



Unsere Marktberichte stehen unseren Premium-Abonnenten frühzeitig online zur Verfügung.



Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.