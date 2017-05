Remondis kauft weiter ein

Remondis hat zwei weitere Entsorgungsunternehmen übernommen. Bereits vorige Woche hat das Bundeskartellamt die Übernahme der EVD Entsorgungsverbund Düsseldorf GmbH & Co. KG gebilligt. Diese Woche wurde bekannt, dass die Rethmann-Tochter die Persch Entsorgung, Verwertung und Transporte GmbH & Co. KG im unterfränkischen Westheim erworben hat.

Bei EVD handelt es sich um einen in 2007 vollzogenen Zusammenschluss der Firmen K. Tillmanns GmbH und Meurer Drebes GmbH aus Düsseldorf. EVD verfügt über zwei Standorte in Düsseldorf und ist insbesondere in der Altpapiersammlung aktiv.

Im unterfränkischen Westheim hat die Familie Persch ihre Firma an den Konzern aus Lünen verkauft. Persch beschäftigt 69 Mitarbeiter und ist im klassischen Entsorgungsbereich – vor allem Gewerbeabfälle – tätig. „Ziel ist es zunächst, sich mit erweitertem Angebot in der regionalen Kreislaufwirtschaft zu verstärken und mögliche Wachstumsperspektiven auszuschöpfen“, wird Remondis-Sprecher Michael Schneider in einer Mitteilung zitiert.

Sowohl der Name als auch die gesamte Mitarbeiterschaft werde übernommen. Persch sei eine ideale Ergänzung zu den Aktivitäten der kürzlich übernommenen Kirsch-Gruppe und erweitere die Präsenz von Remondis im nordbayerischen Raum, hieß es.

