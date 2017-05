NGS-Sonderabfallmenge steigt 2016 auf Rekordhoch

Im Jahr 2016 wurden über die Niedersächsische Gesellschaft zur Endablagerung von Sonderabfall mbH (NGS) so viele beseitigungspflichtige Sonderabfälle abgerechnet wie nie zuvor. Laut der letzte Woche veröffentlichten NGS-Kurzstatistik „Fakten 2016“ erhöhte sich die im Rahmen der gesetzlichen Andienungspflicht abgerechnete Sonderabfallmenge im Vorjahresvergleich um 14 Prozent auf 1,755 Mio Tonnen.

Maßgeblich hierfür war ein 20-prozentiger Mengenanstieg bei der Abfallart Boden und Steine (AVV 17 05 03), die gut ein Drittel der Gesamtmenge ausmacht und die laut NGS von zwei Großprojekten dominiert wird. Ebenfalls stark gestiegen sei das Mengenaufkommen von ölhaltigen Bohrschlämmen und –abfällen, Deponiesickerwasser sowie Rückständen aus Behandlungsanlagen.

Wie die mehrheitlich dem Land Niedersachsen gehörende Gesellschaft mit Sitz in Hannover weiter mitteilte, sind analog zum Vorjahr 92 Prozent der entsorgten Abfälle in Niedersachsen angefallen, acht Prozent stammten aus anderen Bundesländern und nur noch 0,1 Prozent aus dem Ausland. Entsorgt wurden die Abfälle zu 54 Prozent (Vorjahr: 52 Prozent) in Niedersachsen und zu 46 Prozent in anderen Bundesländern.

Bei der Aufteilung nach Entsorgungswegen lag in 2016 die oberirdische Deponierung mit einem Mengenanteil von 46,8 Prozent (Vorjahr: 41 Prozent) vor der chemisch-physikalischen Behandlung mit 43,9 (48) Prozent. Prozentual gesunken, aber mit fast gleichbleibender Menge lag die Sonderabfallverbrennung bei 5,6 Prozent (Vorjahr: 7 Prozent) der Gesamtmenge. Die übrigen Entsorgungswege blieben weitgehend unverändert, wobei die untertägige Deponierung bei 2,1 Prozent und die Hausmüllverbrennung bei 1,6 Prozent lagen.

