Neue Abfallbehandlungspflichtenverordnung in Österreich nimmt Lithiumbatterien in den Fokus

In Österreich müssen ab Oktober neue Pflichten bei der Abfallbehandlung beachtet werden. Das Umweltministerium in Wien hat die zuletzt im Jahr 2006 aktualisierte Abfallbehandlungspflichten- verordnung (AbfallBPV) an den Stand der Technik angepasst. Außerdem enthält die Verordnung nun auch Bestimmungen für Lithiumbatterien, Flachbildschirme, Photovoltaikmodule, Kühlgeräte mit Kohlenwasserstoffen als Kühl- oder Treibmittel sowie für Kunststoffe aus Elektroaltgeräten, die bromierte Flammschutzmittel enthalten.

Genau wie in Deutschland sollen die Bürger in Österreich künftig bei der Abgabe ihrer Elektroaltgeräte, die darin enthaltenen Lithiumbatterien entfernen und separat entsorgen. Dies ist aber nur nötig, wenn die Lithiumbatterien problemlos entnommen werden können. In allen anderen sind die Lithiumbatterien während der ersten Phase der Behandlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten ohne Beschädigung zu entfernen, heißt es in der Verordnung weiter.

Außerdem wird für eine Reihe von Lithiumbatterien eine getrennte Sammlung und Lagerung vorgeschrieben. Diese Vorgabe gilt unter anderem für Lithiumbatterien mit einer Bruttomasse von jeweils mehr als 500 Gramm oder Lithium-Ionen-Zellen mit einer Nennenergie von jeweils mehr als 20 Wattstunden.

