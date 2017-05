MVV profitiert von steigenden Abfallpreisen

Der Mannheimer Energiekonzern MVV konnte im ersten Geschäftshalbjahr (1.10.-31.3.) Umsatz und Ergebnis steigern. Unter anderem profitierte das Unternehmen von den weiter gestiegenen Abfall- und Biomassepreisen sowie der guten Verfügbarkeit der Erzeugungsanlagen in Deutschland und Großbritannien. Konkrete Zahlen zum Abfallgeschäft veröffentlichte MVV wie üblich nicht. Auf Nachfrage erklärte das Unternehmen, dass der Durchsatz in den Müllverbrennungsanlagen, Ersatzbrennstoff-Kraftwerken und Biomassekraftwerken in den ersten sechs Geschäftsmonaten leicht um 1,3 Prozent auf 1,174 Mio Tonnen gestiegen ist.

Insgesamt erwirtschaftete die MVV Energie AG zwischen Oktober 2016 und März 2017 einen Konzernumsatz von 2,165 Mrd €. Den sechsprozentigen Anstieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum begründet MVV neben den gestiegenen Abfall- und Biomassepreisen unter anderem mit der vergleichsweise kühlen Witterung in den Wintermonaten. Das operative Ergebnis der MVV Energie AG belief sich im ersten Geschäftshalbjahr auf 212 Mio €, verglichen mit 204 Mio € im Vorjahr.

Der Mannheimer Energiekonzern will im Geschäftsfeld Umwelt weiter wachsen. Wie MVV mitteilt, sollen diesbezüglich Optionen bei der Verwertung von Haushaltsabfällen und Biomasse, einschließlich der energetischen Nutzung von Klärschlamm geprüft werden. Ein neues Auslandsprojekt könnte eine geplante Müllverbrennungsanlage im schottischen Dundee sein.

Wie berichtet, hat die Konzerntochter MVV Environment Services kürzlich die Genehmigung für den Bau einer MVA mit 110.000 Tonnen Jahreskapazität erhalten. Die Umsetzung des Projekts hängt allerdings davon ab, ob das Unternehmen den Zuschlag für die Restmüllbehandlung in der Ausschreibung erhält. MVV ist der einzige verbleibende Bieter für den Vertrag mit einer Laufzeit von 20 bis 25 Jahren.

EUWID Recycling und Entsorgung erscheint jeden Mittwoch als Printausgabe. Premium-Abonnenten können die aktuelle Ausgabe bereits ab Dienstag 14.00 Uhr als E-Paper lesen.



Unsere Marktberichte stehen unseren Premium-Abonnenten frühzeitig online zur Verfügung.



Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.