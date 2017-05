Hendricks: Länder sollen Verpackungsgesetz akzeptieren

Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) hat gestern die Bundesländer aufgefordert, den erreichten Kompromiss beim Verpackungsgesetz zu akzeptieren. In einem Schreiben an die Umwelt- und Wirtschaftsminister sowie die Staatskanzleien der Bundesländer bittet Hendricks, die notwendigen Reformen nicht zu blockieren.



Anlass für den Brief ist die Sitzung des Bundesrates am 12. Mai zum Verpackungsgesetz. Der Umweltausschuss der Länderkammer hatte empfohlen den Vermittlungsausschuss anzurufen - mit dem Ziel, das Gesetz abzulehnen.



Hendricks wirbt in dem Schreiben für das Gesetz. Es bringe Vorteile für alle und werde von vielen Seiten begrüßt. Die Verabschiedung noch in dieser Legislaturperiode werde dringend gefordert.



Die Ministerin ruft die Länder dazu auf, den Anträgen zur Anrufung des Vermittlungsausschusses nicht zu folgen. Bereits geplante Investitionen würden im Falle eines Scheiterns des Gesetzes gestoppt und Aufträge würden nicht vergeben. Stillstand und der Verzicht auf eine ökologische und technische Weiterentwicklung wären die Folge.



Wer bedauere, dass ein Konsens zum Wertstoffgesetz nicht zu erreichen war, müsse anerkennen, dass es gelungen sei, die notwendigen Reformen im Verpackungsgesetz zu regeln, schreibt die Ministerin.

