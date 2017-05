Aurubis profitiert von besseren Schrottmärkten

Der Hamburger Kupferkonzern Aurubis hat die erste Hälfte seines Geschäftsjahres 2016/17 (1.10.-31.3.) mit hohen Zuwächsen beim Umsatz und leichten Zuwächsen beim Ergebnis abgeschlossen. Die Erlöse verbesserten sich metallpreisbedingt um 15 Prozent auf 5,43 Mrd €. Das operative Ergebnis vor Steuern (EBT) kletterte von 113 Mio € auf 118 Mio €. Das Unternehmen profitierte vor allem von höheren Einnahmen aus Raffinierlöhnen für Altkupfer bei gestiegenen Durchsätzen sowie höheren Mengen bei der Metallausbringung.

Gleichzeitig wurde das Ergebnis aber durch den geplanten Wartungsstillstand der Kupferhütte in Hamburg negativ mit rund 15 Mio € belastet. „Das Ergebnis entspricht unseren Erwartungen. Die Schrottmärkte haben sich erheblich verbessert und das Recycling hat einen guten Ergebnisbeitrag geleistet“, so Konzernchef Jürgen Schachler.

Auch in den nächsten Monaten rechnet Aurubis mit einem stabilen Altkupfermarkt und einer anhaltend hohen Mengenverfügbarkeit bei guten Raffinierlöhnen. Kurzfristig könne es durch sinkende Metallpreise allerdings auch zu einer Marktverengung mit sinkenden Raffinierlöhnen kommen.

Insgesamt kamen im ersten Geschäftshalbjahr in den beiden Konzernsparten „Primärkupferer-zeugung“ und „Kupferprodukte“ rund 224.000 Tonnen Altkupfer bzw. Blisterkupfer zum Einsatz. Das entspricht einem Plus gegenüber dem Vorjahreszeitraum von sieben Prozent bzw. 14.000 Tonnen. Die Anlagen waren sehr gut versorgt.

Auch das Angebot an komplexen Recyclingmaterialien wie industrielle Rückstände sowie Elektro- und Elektronikschrotte war den Angaben zufolge ausreichend gegeben, wenngleich die Wettbewerbsintensität zugenommen habe. Der Durchsatz im Recyclingaggregat KRS am Standort Lünen lag mit 122.000 Tonnen dennoch knapp sieben Prozent unter dem Vorjahr, was mit einem geplanten Wartungsstillstand begründet wird.

