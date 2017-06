Thews: Mantelverordnung nicht mehr in dieser Legislatur

Die seit über zehn Jahren diskutierte Mantelverordnung wird in der laufenden Legislaturperiode nicht mehr abgeschlossen werden. Dies berichtet Michael Thews, Berichterstatter der SPD-Bundestagsfraktion, bei der Mitgliederversammlung des BDE am Donnerstag in Berlin.

Nachdem das Kabinett den Entwurf Anfang Mai beschlossen und in das parlamentarische Verfahren gegeben hatte, sah es zunächst so aus, als ob das Projekt in der laufenden Legislaturperiode zum Abschluss gebracht werde.

Nach einem Berichterstattergespräch teilte Thews nun mit, dass das Verordnungspaket zwar demnächst im Bundestag behandelt und dann dem Bundesrat zugeleitet werden solle. Dieser wird sich dem Vernehmen nach jedoch frühestens Ende September damit befassen. Die Verordnung müsste dann noch einmal zurück in den Bundestag, was jedoch erst nach den Wahlen möglich sein werde. Thews hofft, dass die Mantelverordnung in der nächsten Legislaturperiode nicht noch einmal von vorne aufgerollt wird. Irgendwann müsse es genug sein, so der SPD-Politiker.

