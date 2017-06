Neue Form des EUWID-Berichts über den deutschen Altpapiermarkt

EUWID stellt die Veröffentlichung der Preisveränderungen auf dem deutschen Altpapiermarkt auf eine nachlaufende Berichterstattung um. Wurden bislang noch im jeweiligen Berichtsmonat Zahlen über die Marktpreisbewegungen bereitgestellt, erfolgt die Ermittlung und Veröffentlichung dieser Werte künftig erst nach Abschluss des Monats. Bedingt durch die Meldestruktur flossen bislang stets auch Werte aus dem Vormonat in die Ermittlung der Preisveränderungen ein, was zu einer verzögerten Abbildung von Preisbewegungen führte. Eine kalendermonatliche Erhebung, wie sie EUWID nun umsetzt, schließt diesen Effekt aus.

Die erste Ermittlung der Preisveränderungen in der neuen Form erfolgt für den Monat Juli. Die Veröffentlichung ist für den 8. August vorgesehen. Mai und Juni sind Übergangsmonate, für die EUWID in Textform Preisbewegungen zur Verfügung stellt, die auf Grundlage von Telefonumfragen ermittelt wurden.

Juni ist zugleich der Basismonat der neuen Datenreihe und Grundlage für die Ermittlung der Preisveränderungen im Folgemonat. Daher schaltet das von EUWID beauftragte Institut das bestehende Online-Portal bereits am 3. Juli wieder frei mit der Bitte an die meldenden Unternehmen, die Daten der im Juni verhandelten und gelieferten Mengen erneut zur Verfügung zu stellen, dann jedoch für den Zeitraum vom 1. bis 30. Juni. An der Datenerhebung können sich sowohl Unternehmen der Entsorgungswirtschaft als auch der Papierindustrie beteiligen. Nähere Auskünfte zum Melde-Procedere unter 07224 9397-330 oder per E-Mail unter recycling@euwid.de.

Der Bericht über den deutschen Altpapiermarkt erscheint in EUWID Recycling und Entsorgung 25/2017. Für Kunden unseres Premium-Angebots steht der Bericht bereits jetzt online:

Altpapiermarkt Deutschland

