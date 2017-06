HBCD-Verordnung morgen im Kabinett

Die so genannte POP-Entsorgungs-Verordnung steht auf der Tagesordnung für die morgige Sitzung des Bundeskabinetts. Die Bundesregierung hält in dem EUWID vorliegenden Kabinettsentwurf an dem Ziel fest, die HBCD-Entsorgungsproblematik so schnell wie möglich endgültig zu lösen und die Verordnung noch vor der Sommerpause zu verabschieden.

Im Falle eines Kabinettsbeschlusses soll die Verordnung am 7. Juli vom Plenum des Bundesrates verabschiedet werden.

Inhaltlich hat sich im Kabinettsentwurf auf den ersten Blick bei der Nachweisführung im Rahmen des Sammelentsorgungsnachweisverfahrens etwas geändert. Der Sammelentsorgungsnachweis soll nach dem Kabinettsentwurf nun „im Regelfall“ möglich sein. Nach dem Referentenentwurf des Bundesumweltministeriums sollte das nur gestattet werden, wenn pro Baustelle nicht mehr als 20 Tonnen pro Jahr anfallen – was etwa 40 Containern entspricht.

Vermischen weiterhin in zugelassenen Anlagen erlaubt

Darüber hinaus sieht der Entwurf weiterhin vor, dass POP-Abfälle – obwohl nicht gefährlich – trotzdem überwachungsbedürftig sind. Zum einen werden ein Getrenntsammlungsgebot und ein Vermischungverbot und zum anderen Anforderungen an den Nachweis der schadlosen Verwertung bzw. Beseitigung festgelegt. Die bisherige Regelung in der AVV wird zum 1. Januar 2018 aufgehoben. Statt des dynamischen Verweises auf Anhang IV der europäischen POP-Verordnung enthält die AVV nun konkrete Angaben, welche Abfälle mit welchen POPs als gefährlich gelten.

Dazu zählen alle POPs, die vor dem Jahr 2012 in den Anhang IV der POP-Verordnung aufgenommen wurden, unter anderem polychlorierte Biphenyle (PCB), für die es nach Ansicht des Normenkontrollrates etablierte Entsorgungsverfahren gibt. Darüber hinaus werden bestimmte Pestizide und Industriechemikalien genannt, die in Deutschland schon seit längerer Zeit nicht mehr eingesetzt werden und abfallwirtschaftlich daher nicht relevant sein dürften.

Zentrale Regelung der Verordnung ist Paragraph 2, der POP-haltige Abfälle definiert. Genannt werden neun Abfallschlüssel, darunter Kunststoffe, Dämmmaterial, aber auch gemischte Bau- und Abbruchabfälle sowie Shredderleichtfraktionen und gebrauchte elektrische und elektronische Geräte. Zwar schreibt die Verordnung eine getrennte Sammlung und Beförderung sowie ein Vermischungsverbot für diese Abfälle vor. Doch ist die Vermischung zulässig, wenn sie in einer hierfür zugelassenen Anlage erfolgt.

EUWID Recycling und Entsorgung erscheint jeden Mittwoch als Printausgabe. Premium-Abonnenten können die aktuelle Ausgabe bereits ab Dienstag 14.00 Uhr als E-Paper lesen.



Unsere Marktberichte stehen unseren Premium-Abonnenten frühzeitig online zur Verfügung.



Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.