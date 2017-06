Die Grünen Engel und Geiger übernehmen AR Recycling

Der Entsorger „Die grünen Engel“ aus Nürnberg hat gemeinsam mit der Geiger Unternehmensgruppe aus dem Allgäu und in Kooperation mit Thyssen-Alfa aus Gräfelfing die Aktivitäten und den Standort Garching-Hochbrück der Firma AR Recycling übernommen. Das teilten die Unternehmen mit.

In diesem Zusammenhang werden die neuen Gesellschafter ihre Leistungen aus den Bereichen Sanierung, Recycling, Entsorgung und Schrottaufbereitung am Standort Garching künftig unter der einheitlichen gemeinsamen Marke „die Umweltmeister“ bündeln.

Nach monatelangen Verhandlungen zwischen AR Recycling und den neuen Gesellschaftern sei die Übernahme bereits im Mai notariell vollzogen worden. Über den Kaufpreis und vertragliche Details haben die Parteien nach eigenen Angaben Stillschweigen vereinbart. Zum Geschäftsführer der neuen operativen Recycling-Gesellschaft vor Ort wurde Grüne-Engel-Chef Johannes Gritz berufen.

Die grünen Engel, Geiger und Thyssen-Alfa übernehmen alle Betriebsbestandteile wie Gebäude und Anlagen, daneben werden auch alle AR-Mitarbeiter weiterbeschäftigt, hieß es. Die neuen Gesellschafter wollen am Standort in Garching-Hochbrück in den nächsten Monaten umfangreiche Investitionen in die Gebäude und Anlagen tätigen. So wollen die neuen Eigentümer massiv in die Bereiche Brandschutz und Arbeitssicherheit investieren und auch betriebliche Prozesse sollen unverzüglich optimiert werden.

Bereits im Februar hatten Geiger und Die grünen Engel rückwirkend zum 1. Januar die AR Recycling-Tochter Holzkontor Bergkamen übernommen. Das Unternehmen gilt als einer der größten Altholzaufbereiter in Nordrhein-Westfalen und kann nach früheren Angaben von Gritz jährlich bis zu 250.000 Tonnen Altholz aufbereiten.

