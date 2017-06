Deutschland unterstützt Deponieverminderungsziel von zehn Prozent

Deutschland ist dafür, bei den Verhandlungen über das EU-Abfallpaket an der Position der Mitgliedstaaten zum Deponieziel festzuhalten, ist allerdings bei den Recyclingzielen der Verpackungsrichtlinie zu Flexibilität bereit.

Das Verminderungsziel für die Deponierung von Siedlungsabfällen für das Jahr 2030 sollte 10 Prozent des Aufkommens nicht unterschreiten. Dieser Wert "stelle einen angemessenen Interessenausgleich dar", argumentierte Peter Rösgen, der stellvertretender Ständige Vertreter Deutschlands bei der EU, am Montag bei der Sitzung des Umweltrats.



Die Vertreter der Mitgliedstaaten wurden dort über den Stand der Verhandlungen über das Abfallpaket informiert. Ein erstes "Trilog"-Gespräch von Vertretern des Parlaments, des Rats und der Kommission fand am 30. Mai statt, das zweite wird am 26. Juni folgen. Das Ziel der Gespräche ist die Ausarbeitung eines Kompromisses zwischen den Positionen der Ko-Gesetzgeber Parlament und Rat, der anschließend von beiden angenommen und damit endgültig verabschiedet werden kann. Das EU-Parlament hatte im März in erster Lesung für ein Deponieverminderungsziel von 5 Prozent gestimmt.



Flexibilität sollte der Rat aus Sicht Deutschlands bei den Verhandlungen über die künftigen Recyclingziele der Verpackungsrichtlinie zeigen. "Wir sprechen uns dafür aus, in der Verhandlung für eine Mindestquote von 50 Prozent bei Kunststoffen einzutreten sowie bei Aluminium eine Quote von 50 Prozent bereits in der ersten Stufe bis Ende 2025 und 70 Prozent in der zweiten Stufe bis Ende 2030 anzustreben". Das EU-Parlament forderte in erster Lesung für Kunststoffe Mindestquoten von 55 Prozent 2025 und 60 Prozent 2030 und 75 bzw. 80 Prozent für Aluminium.

EUWID Recycling und Entsorgung erscheint jeden Mittwoch als Printausgabe. Premium-Abonnenten können die aktuelle Ausgabe bereits ab Dienstag 14.00 Uhr als E-Paper lesen.



Unsere Marktberichte stehen unseren Premium-Abonnenten frühzeitig online zur Verfügung.



Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.