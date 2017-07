Genehmigung für niedersächsische Deponie Haaßel rechtswidrig

Niedersachsen braucht neue DK I-Kapazitäten für die Ablagerung mineralischer Abfälle. Den Plänen der Kriete Kaltrecycling GmbH für den Bau einer Deponie in Haaßel im Landkreis Rotenburg mit einem nutzbaren Volumen von 640.000 Kubikmetern hat das Oberverwaltungsgericht in Lüneburg nun aber vorerst einen Riegel vorgeschoben: Der Anfang 2015 ergangene Planfeststellungsbeschluss ist rechtswidrig und nicht vollziehbar, urteilte der 7. Senat und gab damit der Klage einer Naturschutzvereinigung in Teilen statt.

Die festgestellten Mängel seien aber behebbar, erklärte OVG-Sprecherin Andrea Blomenkamp gegenüber EUWID. Planerisch sei das Vorhaben gerechtfertigt.

Allerdings genüge der Planfeststellungsbeschluss nicht dem fachplanerischen Abwägungsgebot, weil die erforderliche Alternativenprüfung nicht durchgeführt worden sei. Darüber hinaus sieht es das OVG als fehlerhaft an, dass die dem Planfeststellungsbeschluss beigefügte wasserrechtliche Erlaubnis ohne das erforderliche Einvernehmen der zuständigen Wasserbehörde erteilt worden ist. Im Übrigen sei der Planfeststellungsbeschluss nicht zu beanstanden.

Die Revision zum Bundesverwaltungsgericht hat der Senat nicht zugelassen. Hiergegen kann Kriete innerhalb eines Monats Beschwerde einlegen.

