Sims Metal Management hebt Gewinnprognose an

Der Schrott- und Metallrecyclingkonzern Sims Metal Management hat seine Ergebnisprognose nach oben korrigiert und rechnet nun mit einem Betriebsgewinn von 95-99 Mio AUD (ca. 67-70 Mio €) für die erste Hälfte seines laufenden Geschäftsjahres, das am 1. Juli 2016 begann. Als Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) bereinigt um außerordentliche Posten erwartet das Unternehmen einen Gewinn von 75-79 Mio AUD, während es zuvor von 63 Mio AUD ausging.

Der in Nordamerika, Australien, Europa und Asien aktive Konzern führt die erwarteten besseren Ergebnisse auf Kostensenkungen, Optimierungsinitiativen sowie höhere Stahlschrott- und NE-Metall-Preise insbesondere im zweiten Quartal des Geschäftsjahres zurück.

Auf die verbesserten Marktbedingungen in den zurückliegenden sechs Monaten folgten allerdings nach Angaben Sims' in jüngster Zeit ein Rückgang des Kokskohlepreises, Instabilität in der Türkei und winterliches Wetter in Nordamerika. All dies könne sich potenziell negativ auf das Geschäft auswirken und werde während des laufenden Quartals beobachtet, teilte das Unternehmen mit.

Die Veröffentlichung der Ergebnisse der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2017 plant Sims Metal Management für den 15. Februar.

