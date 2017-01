Neue Monoverbrennungsanlage für Klärschlamm in Saerbeck geplant

Die Firma Maxxcon Saerbeck GmbH & Co. KG will in der Gemeinde Saerbeck eine Klärschlamm-Monoverbrennungsanlage errichten und betreiben. Das Unternehmen hat bei der Bezirksregierung Münster einen entsprechenden Genehmigungsantrag gestellt. Seit Montag dieser Woche liegen die Planunterlagen öffentlich aus, Einwendungen können bis zum 8. März erhoben werden.

Die Anlage soll über eine Gesamtfeuerungsleistung von 6,8 Megawatt thermisch verfügen und jährlich rund 60.000 Tonnen kommunale, regionale Klärschlämme aus dem Raum Münster/Osnabrück thermisch behandeln. Die Inbetriebnahme ist für Ende 2018 vorgesehen.

Maxxcon Saerbeck ist ein im Sommer letzten Jahres gegründetes Gemeinschaftsunternehmen der Gütersloher GWE Wärme- & Energietechnik GmbH & Co. KG und des Finanzinvestors Antan Real Estate GmbH & Co. KG, Frankfurt. Die von Maxxcon geplante Mono-Verbrennungsanlage für Klärschlamm soll auf dem Sondergebiet „Bioenenergiepark“ der Gemeinde Saerbeck im nördlichen Münsterland errichtet werden. Dort wurden in den vergangenen Jahren bereits sieben Windenergieanlagen, eine Biogasanlage, ein Kompostwerk und eine Photovoltaik-Freiflächenanlage errichtet.

