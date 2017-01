Einstieg von H.I.G. Capital bei Ecore genehmigt

Die Wettbewerbsdirektion der Europäischen Kommission hat grünes Licht für die Beteiligung des Finanzinvestors H.I.G. Capital an dem Recyclingunternehmen Ecore B.V. gegeben. Die geplante Transaktion werfe keine wettbewerbsrechtlichen Probleme auf, da es nur begrenzte Überschneidungen bei den Aktivitäten der beiden Unternehmen gebe, teilte die EU-Behörde am Mittwoch mit.

Ecore B.V. ist vorwiegend in der Erfassung, Aufbereitung und Vermarktung von Fe- und NE-Schrotten und anderen Sekundärrohstoffen tätig. Zu den Tochtergesellschaften des Unternehmens, das 2015 einen Jahresumsatz von 1,1 Mrd € erwirtschaftete, gehört der französische Schrottrecycler GDE (Guy Dauphin Environnement). Die Beteiligungsgesellschaft H.I.G. European Capital Partner SAS will einen Anteil von 49 Prozent an dem Unternehmen erwerben. Der bisherige Ecore-Alleineigentümer Guillaume Dauphin behält die verbleibenden 51 Prozent. Die beiden Unternehmen hatten die geplante Transaktion im November 2016 bekannt gegeben.

