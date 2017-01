Coolrec eröffnet Kunststoffrecyclinganlage in Emmen

Der niederländische Altgeräteverwerter Coolrec will zum Schließen des Kreislaufs für Kunststoffabfälle aus E-Schrott beitragen. Heute eröffnet das Unternehmen offiziell eine Compoundierungsanlage am Standort Emmen. Sie soll jährlich rund 10.000 Tonnen Regranulat nach Kundenspezifikation produzieren, das direkt an Hersteller von Konsumgütern geliefert wird, wie das Unternehmen mitteilte.

„Coolrec Plastics Compounding ist der perfekte Folgeschritt zu unseren Aktivitäten bei Coolrec PHB in Waalwijk”, sagte Arjen Wittekoek, der Direktor des Altgeräterecyclers. In Waalwijk würden Polyethylen, Polypropylen, Polystyrol und ABS zu reinen Sekundärrohstoffen aufbereitet, die dann in Emmen zu spezifizierten Granulaten weiterverarbeitet würden. „Diese hochwertigen Sekundärrohstoffe haben genau die gleichen Eigenschaften wie Primärmaterialien, sind aber deutlich nachhaltiger“.

Der Standort basiert auf Aktivitäten des Kunststoffrecyclers Inverko Compounding, die im vergangenen Jahr vom Coolrec-Mutterkonzern Van Gansewinkel übernommen wurden. Das Unternehmen plant nach Aussage Wittekoeks weitere Investitionen im Emmen.

