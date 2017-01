Alba gibt Europe Metals ab

Die Alba-Gruppe gibt die Tochter Europe Metals BV ab. Das Unternehmen der Alba SE mit Gesellschaften in Niederlanden und Hong Kong zählte in der Vergangenheit zu den größten europäischen Exporteuren von Nichteisen-Metallen. In Spitzenzeiten hatte die Firma einen Jahresumsatz von 200 Mio € erzielt.

Alba SE gehören 100 Prozent an Europe Metals. Die Beteiligung werde mit Wirkung zum 31. Januar 2017 verkauft, informierte Alba. Zum Käufer wollte sich der Entsorger allerdings nicht äußern. Es sei Stillschweigen vereinbart worden, sagte eine Sprecherin Bereits im Sommer hatten Branchenkreise über einen Verkauf von Europe Metals spekuliert.

Wie Alba mitteilte, hat Europe Metals-Gründer Rob Nansink sein Amt als geschäftsführender Direktor und Mitglied des Verwaltungs-rats der Alba SE und sämtliche sonstige von ihm in der ALBA-Gruppe bekleideten Ämter mit Wirkung zum 31. Dezember 2016 niedergelegt. Nansink hatte das Handelsunternehmen für NE-Metallschrotte 1990 mit Sitz in Heeze/Niederlande gegründet, Interseroh hatte sich 2007 an Europe Metals beteiligt. Das Unternehmen mit Gesellschaften in Niederlanden und Hong Kong zählte zu den größten Exporteuren von Nichteisen-Metallen in Europa.

Im Zuge der Transaktion und des Weggangs von Nansink wurde zum 1. Januar 2017 Alba-Personalchefin Carla Eysel zur geschäftsführenden Direktorin der Alba SE berufen. Sie behält ihre übrigen Funktionen innerhalb der Gruppe. Eysel werde auch als Mitglied des Verwaltungsrates der Alba SE bestellt.

