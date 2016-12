Remondis wächst in Belgien

Remondis hat das belgische Entsorgungsunternehmen BVBA Vervoer Depoorter übernommen. Mit der Transaktion will der Konzern vor allem seine Aktivitäten im Gewerbeabfallmarkt Belgiens ausbauen. Die rückwirkend zum 1. Oktober 2015 vollzogene Übernahme des Unternehmens mit Sitz im Nordseebad Oostende betrachtet Remondis als „langfristige Investition“. Depoorter sei der lokale Marktführer in den Bereichen Gewerbeabfall, Baumisch und Containerdienst, teilte der Konzern weiter mit.

Depoorter hat den Angaben von Remondis zufolge im Geschäftsjahr 2015 insgesamt knapp 80.000 Tonnen an Wertstoffen erfasst, weiterverarbeitet und für das stoffliche Recycling und die thermische Verwertung aufbereitet. Das Unternehmen erzielte dabei einen Jahresumsatz von fünf Mio €. Die Gesellschaft beschäftigt insgesamt 31 Mitarbeiter, die Remondis ebenso übernommen will wie sämtliche Fahrzeuge und Anlagen.

Zukünftig soll auch die Küstenregion stärker in das Einzugsgebiet von Depoorter einbezogen werden. So plant Remondis, die Sammlung und Behandlung der Fraktionen Gewerbeabfall, PPK, Holz, und Grünabfall sowie die kommunalen Abfallsammelaufträge deutlich auszubauen. Die bisherigen Eigentümer werden die Gesellschaft weiterhin in ihrer Entwicklung vor Ort begleiten. Als Geschäftsführer wurden Stefaan Pillen und Mark Depoorter bestellt.

„Belgien und insbesondere die Region Westflandern ist durch die zentrale Lage und die gute infrastrukturelle Vernetzung eine der bedeutendsten Wachstumsregionen in Westeuropa“, betont Werner Hols von der Remondis-Geschäftsführung die Bedeutung der Übernahme für das Unternehmen.

