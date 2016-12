Deutsche Zementwerke verbrennen immer mehr Klärschlamm und Lösungsmittel

Die deutsche Zementindustrie hat ihren thermischen Energiebedarf 2015, wie in den Vorjahren, überwiegend durch alternative bzw. Sekundärbrennstoffe (SBS) wie aufbereitete Gewerbe- und Siedlungsabfälle, Altreifen und Klärschlamm gedeckt. Die SBS-Einsatzquote lag bei 64,6 Prozent, verglichen mit 63,4 Prozent im Vorjahr und lediglich 26 Prozent im Jahr 2000. Absolut setzte die Branche in 2015 bei sinkenden Zement-Produktionszahlen rund 3,18 Mio Tonnen alternative Brennstoffe ein – rund 50.000 Tonnen mehr als im Jahr zuvor. Dabei kamen zuletzt vor allem Klärschlamm und Lösungsmittel verstärkt zum Einsatz.

Laut den letzte Woche vom Verein Deutscher Zementwerke (VDZ) veröffentlichten Umweltdaten 2015 produzierte die deutsche Zementindustrie im letzten Jahr mit ihren 22 Unternehmen in 55 Werken etwa 31,2 Mio Tonnen Zement. Den gesamten, vor allem für das Brennen des Zementklinkers im Berichtsjahr benötigten Energiebedarf beziffert der VDZ auf 90,1 Mio Gigajoule (GJ). 58,2 Mio GJ steuerten dabei alternative Brennstoffe bei. Das waren 400.000 GJ weniger als noch 2014. Für die restlichen 31,9 Mio GJ wurden 2015 fossile Brennstoffe wie Braun- und Steinkohle eingesetzt.

Wichtigster Einsatzstoff unter den alternativen bzw. Sekundärbrennstoffen waren wie in den Vorjahren Fraktionen aus Industrie- und Gewerbeabfällen. Gegenüber dem Vorjahr sind hier die Einsatzmengen allerdings leicht von 1,90 Mio auf 1,87 Mio Tonnen gesunken. Das ist unter anderem auf den um knapp zwei Prozent auf 654.000 Tonnen verringerten Einsatz von Altkunststoffen zurückzuführen. Auch die Mitverbrennung von Tiermehl und -fetten ging leicht auf 149.000 Tonnen zurück. Die verbrannte Altölmenge ging sogar um mehr als die Hälfte von 52.000 Tonnen in 2014 auf nur noch 24.000 Tonnen in 2015 zurück.

Dieses Minus wurde überkompensiert durch einen deutlichen Anstieg der Einsatzmengen an Klärschlamm und Lösungsmitteln. Mit 382.000 Tonnen wurde in den deutschen Zementwerken 2015 soviel Klärschlamm verbrannt wie nie zuvor. Im 2014 waren es noch 348.000 Tonnen, in 2005 mit 157.000 Tonnen nicht mal halb so viel. Auch die Verwendung von Lösungsmitteln im Brennprozess legte im Vorjahresvergleich um mehr als die Hälfte zu und erreichte mit 145.000 Jahrestonnen ebenfalls einen Rekordstand. Bei den Einsatzmengen an aufbereiteten Fraktionen aus Siedlungsabfällen (317.000 t) und Altreifen (221.000 t) ergaben sich leichte Zuwächse von drei bzw. zwei Prozent.

Anteil alternativer Rohstoffe in der Zementproduktion konstant

Neben der Mitverbrennung von Sekundärbrennstoffen ist es der deutschen Zementindustrie in den letzten Jahren auch gelungen, den Anteil alternativer Rohstoffe im Zement kontinuierlich zu erhöhen. Wie aus der ebenfalls aktuell veröffentlichten VDZ-Broschüre „Zementindustrie im Überblick 2016/17“ hervorgeht, konnten mit einer Einsatzmenge von 7,82 Mio Tonnen in 2015 rund 16 Prozent des gesamten Rohstoffbedarfs von 48,6 Mio Tonnen durch Sekundärrohstoffe gedeckt werden. Im Vorjahresvergleich bedeutet dies einen konstanten Prozentanteil aber einen absoluten Rückgang um 218.000 Tonnen.

Wichtigster Einsatzstoff ist Hochofenschlacke aus der Roheisenerzeugung, welche in Granulationsanlagen mittels Wasser abgekühlt und zu sogenanntem Hüttensand umgewandelt wird. Dieser kann dann den Zementklinker in der Herstellung von Portlandhütten- und Hochofenzementen ersetzen.

2015 haben die deutschen Zementwerke den Angaben zufolge rund 6,82 Mio Tonnen Hüttensand eingesetzt (Vorjahr: 6,95 Mio t). Weitere alternative Rohstoffe waren Flugasche mit 341.000 Tonnen (Vorjahr: 313.000 t), Gips aus der Rauchgasentschwefelung, dessen Mengen um 20.000 Tonnen auf 301.000 Tonnen zurückging, Gießereialtsand mit 178.000 Tonnen nach 174.000 Tonnen im Vorjahr sowie mengenmäßig nicht näher spezifiziert Papierreststoffe, Einsatzstoffe aus der Metall- und Stahlindustrie sowie Kalkschlämme aus der Trink- und Abwasseraufbereitung.

Durch den Einsatz von rund sieben Mio Tonnen dieser alternativen Rohstoffe werden laut VDZ jährlich mehr als elf Mio Tonnen Kalkstein eingespart. Angesichts des Gesamtbedarfs an Rohstoffen für die Zementherstellung werde die Zementindustrie jedoch auch langfristig auf die sichere Versorgung mit Primärrohstoffen angewiesen sein, grenzt der VDZ die weiteren Substitutionsmöglichkeiten ein.

