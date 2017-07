Veolia gliedert Rostocker EVG in Konzern ein

Die Veolia Umweltservice Nord GmbH fusioniert mit der Entsorgungs- und Verwertungsgesellschaft mbH Rostock (EVG). Die Verschmelzung wurde bereits am 27. Juni rechtswirksam ins Handelsregister eingetragen, teilte der Entsorgungskonzern heute mit. Die EVG verliere somit ihre eigenständige Existenz und agiert künftig als Niederlassung der Veolia Umweltservice Nord. Veolia war bereits seit 2011 Alleineigentümerin der EVG. Zuvor war auch die kommunale Stadtentsorgung Rostock mit 50 Prozent an dem Unternehmen beteiligt.



Durch die Fusion übernimmt Veolia die wirtschaftlichen und rechtlichen Pflichten der EVG und betreibt die Mechanisch-Biologische Abfallbehandlungsanlage zur Aufbereitung von Hausmüll und hausmüllähnlichen Gewerbeabfällen sowie die Gewerbeabfallsortieranlage in Rostock. Die EVG hat laut letzten verfügbaren Geschäftszahlen im Jahr 2015 einen Umsatz in Höhe von 16,8 Mio € erzielt. Beim Jahresergebnis stand ein Verlust in Höhe von rund 100.000 € zu Buche, der vollständig von Veolia übernommen wurde. Ein Jahr zuvor hat die EVG noch einen Gewinn in Höhe von 300.000 € abgeführt.

Für die 42 Mitarbeiter der EVG ergeben sich durch die Verschmelzung laut Mitteilung keine Änderungen. Alle Mitarbeiter werden durch die Veolia Umweltservice Nord weiterbeschäftigt, erklärte der Konzern. Der ehemalige Geschäftsführer der EVG, Joachim Westphal, bleibt der neuen Niederlassung als Prokurist erhalten. Geschäftsführer der Veolia Umweltservice Nord GmbH und somit der neuen Niederlassung sind Jeff Lippert und Rob Pattison.

