Tilman Hepperle wird neuer Geschäftsführer der AVL Ludwigsburg

Tilman Hepperle wird ab 1. Oktober neuer AVL-Geschäftsführer, bestätigte der Kreistag auf seiner Sitzung am Freitag die durch den AVL-Aufsichtsrat getroffene Entscheidung. Hepperle löst die Interims-Geschäftsführerin Ina Jansen ab, die das Amt kommissarisch seit April 2016 bekleidet hat.

Der vorherige langjährige AVL-Geschäftsführer Utz Remlinger war im März 2016 zurückgetreten, nachdem Vorwürfe einer unsachgemäßen Ablagerung asbesthaltiger Abfälle auf der AVL-Deponie Froschgraben in Schieberdingen aufgekommen waren.

Der 37-jährige Hepperle ist studierter Diplom-Verwaltungswirt sowie Diplom-Ökonom. Seine berufliche Laufbahn begann er als Direktor von The Owners Forum in Berlin, wo er am Aufbau eines internationalen Netzwerks für Eigentümer von Familienunternehmen mitwirkte und Kongresse organisierte.

Seit Januar 2013 ist er Beteiligungsmanager des Landkreises Ludwigsburg. Seine Tätigkeitsschwerpunkte hier sind der Auf- und Ausbau des Beteiligungscontrollings, der Beteiligungsverwaltung und der Mandatsträgerbetreuung für die Unternehmensbeteiligungen des Landkreises.

