Tarifabschluss bei Berlin Recycling

Nach sechs Verhandlungsrunden hat Verdi bei der 100-prozentigen BSR-Tochter Berlin Recycling GmbH rückwirkend zum 1. Januar 2017 ein Tarifergebnis erzielt, welches den Beschäftigten ein deutliches Einkommensplus zusichert. Der Haustarifvertrag beinhaltet eine Einmalzahlung von 700 € sowie Lohnsteigerungen von 2,8 Prozent ab 1. Juli 2017 sowie 2,4 Prozent ab 1. Januar 2018 mit einer Gesamtlaufzeit von zwei Jahren, teilte Verdi mit.

„Ab Januar 2018 erhält ein Kraftfahrer bei Berlin Recycling ein Einstiegsentgelt von 13,84 € pro Stunde, ab dem 4. Beschäftigungsjahr 15,73 €. Beim BDE-Tarifvertrag sind es lediglich 11,95 € als Einstieg. Damit liegen wir mit diesem Tarifvertrag an der Spitze der Gehälter in der privaten Entsorgungsbranche“, beschreibt Ellen Naumann, Verdi-Landesfachbereichsleiterin Ver- und Entsorgung Berlin/Brandenburg und Verhandlungsführerin, die Situation in der Branche.

„Mit diesem Tarifabschluss wird es gelingen, den bestehenden Mangel an Kraftfahrern bei Berlin Recycling zu reduzieren“, ist sich die Gewerkschafterin sicher, „Außerdem kann endlich darauf verzichtet werden, täglich über 30 Leiharbeiter zu Billiglöhnen zu beschäftigen“, führt die Verhandlungsführerin von Verdi weiter aus. Vielmehr könne diesen Personen, die zum Teil langjährig als Leiharbeiter für die 100-prozentige BSR Tochter tätig sind, nun auch eine Perspektive als Müllwerker direkt im Betrieb geboten werden.

