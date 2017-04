Reiling baut weitere PET-Recyclinganlage

Die Unternehmensgruppe Reiling will am neuen Standort Burgbernheim in Mittelfranken eine neue Recyclinganlage für PET-Flaschen errichten. Im März wurde dazu ein Grundstück für eine neue Betriebsstätte erworben.

Auf rund 35.000 m² will Reiling nach eigenen Angaben das bestehende Kunststoff- und Solarzellenrecyclinggeschäft erweitern. Angaben zur Investitionshöhe machte das Unternehmen nicht. Aufgrund der guten Verkehrsanbindung und der hervorragenden Infrastruktur in Burgbernheim könne Reiling künftig erhebliche Transportkosten einsparen, hieß es.

In Burgbernbach werde das Unternehmen ab Herbst 2017 zunächst einen Umschlagplatz für Altglas, Altholz, gebrauchte Solarzellen und PET-Flaschen errichten. Im Jahr 2018 solle dann der Bau der neuen Recyclinganlage für PET-Getränkeflaschen nach dem Vorbild der Anlage in Hamm starten. Die Anlage in Hamm-Uentrop verfügt über eine Input-Kapazität von ca. 30.000 Jahrestonnen.

Wie die beiden Geschäftsführer der Reiling Kunststoff Recycling GmbH & Co. KG, Andreas Schragen und Hanns-Jörg Bentele, dazu erklärten, solle die dann dritte PET-Recyclinganlage der Gruppe voraussichtlich Ende 2018, Anfang 2019 in Betrieb gehen.

