MVV erhält grünes Licht für MVA in Schottland

Ein britischer Ableger des Mannheimer Versorgers MVV hat von der schottischen Stadt Dundee die Genehmigung für den Bau einer Müllverbrennungsanlage erhalten. Die Umsetzung des Projekts hängt davon ab, ob das Unternehmen den Zuschlag für die Restmüllbehandlung in der gemeinsamen Ausschreibung der Stadt und des Bezirks Angus erhält.

MMV Environment Services Limited ist der einzige verbleibende Bieter für den Vertrag mit einer Laufzeit von 20 bis 25 Jahren, wie das Unternehmen bestätigte. Die geplante Müllverbrennungsanlage mit einem Investitionsvolumen von 100 Mio Pfund (ca. 115 Mio €) soll eine Behandlungskapazität von 110.000 Tonnen pro Jahr haben und eine bestehende Anlage ersetzen, die von dem kommunalen Unternehmen Dundee Energy Recovery Limited (DERL) betrieben wird.

Ein längerfristiger Weiterbetrieb dieser Anlage würde umfangreiche Modernisierungsarbeiten erfordern, so dass er nicht wirtschaftlich wäre. Der neue Vertragspartner von Dundee und Angus soll den Betrieb der alten MVA übernehmen, bis die neue Anlage zur Verfügung steht.

Neue MVA könnte bis zu 8 MW Strom und Wärme bereitstellen

Während die bestehende MVA ausschließlich Elektrizität produziert, soll die neue Anlage auch Wärme auskoppeln. Als Abnehmer ist laut einem Bericht an den Bauaufsichtsausschuss von Dundee ein benachbartes Reifenwerk von Michelin vorgesehen. Außerdem könnte Fernwärme bereitgestellt werden, falls zusätzliche Investitionen in das Netz getätigt würden. Insgesamt könnte die neue MVA bis zu 8 MW Strom und Wärme bereitstellen, so MVV.

Das Unternehmen schätzt die Bauzeit auf rund drei Jahre. Abhängig vom erfolgreichen Abschluss der Beschaffungs- und Planungsverfahren könnte die Anlage 2020/21 in Betrieb gehen, so eine aktuelle Schätzung des Versorgers.

Dundee und der Bezirk Angus eröffneten ihre Ausschreibung Ende 2014. In die engere Wahl gelangten laut einer Mitteilung vom April 2015 Amey LG Ltd., MVV Environment Services Ltd., Sita UK Ltd. und Veolia ES Aurora Ltd. Ende 2016 waren noch MVV und Veolia im Rennen.

