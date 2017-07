Kolping Recycling beteiligt sich an niederländischem Sortierer

Die Kolping Recycling hat sich rückwirkend zum 1. Januar am niederländischen Alttextil-Sortierunternehmen Respect Textiles mit Sitz in Etten Leur beteiligt. Den Anteil bezifferte Stephan Kowoll, Geschäftsführer der Kolping Recycling GmbH, auf knapp 20 Prozent. Über die Kaufsumme sei Stillschweigen vereinbart worden.

Respect Textiles ist Mitglied im niederländischen Textil-Recycling-Verband und ein etabliertes Textilsortierwerk mit besten Kundenkontakten nach Osteuropa, Westafrika und Asien, so Kowoll. Bereits seit rund 15 Jahren arbeiten beide Unternehmen erfolgreich zusammen.

Gesellschaftsrechtlich ist Respect Textiles in zwei Gesellschaften organisiert: Einerseits einer Immobiliengesellschaft, mit der beide Partner bereits im vergangenen Jahr in den Bau einer neuen, hochmodernen Produktionsstätte investiert haben. Damit sei das gemeinsame Unternehmen für die Zukunft bereits bestens aufgestellt. Andererseits einer Betreibergesellschaft mit etwa 70 Mitarbeitern für die Altkleidersortierung. Kolping Recycling hat sich laut Kowoll an beiden Gesellschaften beteiligt.

Die Sortierkapazität beziffert Kowoll auf rund 40 Tonnen pro Tag im Einschicht-Betrieb, mithin auf rund 10.000 Jahrestonnen. Damit habe sich Kolping Sortierkapazitäten für die Zusatzmengen der letzten Jahre gesichert und sei auch geografisch besser aufgestellt. Denn sowohl beim Umsatz mit einer nicht explizit bezifferten Zunahme um zehn Prozent wie auch bei der verwerteten Tonnage sei der der in Fulda angesiedelten Entsorgungsfachbetrieb im vergangenen Jahr erneut gewachsen.

„Wir führen das auf die hohe Zufriedenheit unserer Sammler zurück. Für diese sind Seriosität, eine hohe Servicequalität und absolute Zuverlässigkeit von großer Bedeutung. Damit dies so bleibt, wird der Bereich Sammlerservice weiter ausgebaut“, stellte Kowoll in Aussicht. „Das stetige Wachstum der letzten Jahre verlangt auf der Kundenseite eine sichere Abnahme der gesammelten Ware und absolute Transparenz bei den Verwertungswegen“, so Kowoll. Mit dem Mengenvolumen der Kolping Recycling werde das gemeinsame niederländische Unternehmen ein erhebliches Wachstum vollziehen.

EUWID Recycling und Entsorgung erscheint jeden Mittwoch als Printausgabe. Premium-Abonnenten können die aktuelle Ausgabe bereits ab Dienstag 14.00 Uhr als E-Paper lesen.



Unsere Marktberichte stehen unseren Premium-Abonnenten frühzeitig online zur Verfügung.



Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.