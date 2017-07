Klärschlammentsorgung: ITAD verwundert über BMUB

Die Interessengemeinschaft der Thermischen Abfallbehandlungsanlagen in Deutschland (ITAD) zeigt sich verwundert über Aussagen des Bundesumweltministeriums zur Klärschlammentsorgung in Müllverbrennungsanlagen. Der Verband sieht die Müllverbrenner als Teil der Lösung – und nicht als Teil des Problems.

In der vergangenen Woche hatte das BMUB in einer Pressemitteilung darauf hingewiesen, dass der Bundestag in der Woche zuvor die Klärschlammverordnung endgültig verabschiedet hatte. Dabei hatte das BMUB die Pressemitteilung mit „Phosphor – zu wertvoll für die Müllverbrennung“ betitelt. Darüber hinaus heißt es in der Mitteilung weiter: „Phosphor ist der verborgene Schatz im Klärschlamm. Trotzdem wird er immer noch in Müllverbrennungsanlagen vernichtet.“

"Teil der Lösung - nicht Teil des Problems"

Das kam bei den Müllverbrennern gar nicht gut an: „Wir sind Teil der Lösung des Problems und nicht, wie suggeriert wird, Teil des Problems“, sagte der Vorstandsvorsitzende der ITAD, Gerhard Meier. „Durch neue Vortrocknungsanlagen und Bau von Monoverbrennungslinien an unseren etablierten Standorten stellen wir uns der Verantwortung für eine nachhaltige Klärschlammnutzung“, so Meier weiter.

Der ITAD zufolge wird nur wenig Klärschlamm tatsächlich in Müllverbrennungsanlagen mitverbrannt. So hätten die rund 80 ITAD-Anlagen 2015 zusammen lediglich rund 200.000 Tonnen Klärschlamm in der Originalsubstanz eingesetzt. Auf Trockenmasse umgerechnet, hätten die im Verband organisierten MVA weniger als fünf Prozent der öffentlichen Klärschlämme mitverbrannt.

Laut Destatis wurden im Jahr 2015 von den 1,8 Mio Tonnen Klärschlamm 1,2 Mio Tonnen oder 64 Prozent thermisch behandelt. Ein Großteil davon wanderte in Braunkohlekraftwerke oder in die Zementindustrie.

