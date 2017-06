Jean-Marc Boursier neuer FEAD-Präsident

Die Europäische Föderation der Entsorgungswirtschaft (FEAD) hat Jean-Marc Boursier vom französischen Umweltkonzern Suez am Mittwoch in Paris zu ihrem neuen Präsidenten gewählt. Boursier löst den Briten David Palmer-Jones ab, der das Amt seinerseits 2014 übernahm.

Jean Marc Boursier ist seit 1999 in verschiedenen Funktionen für Suez tätig und leitet derzeit die Entsorgungsaktivitäten des Konzerns in Europa. Seit Sommer 2015 ist er der Präsident des französischen FEAD-Mitglieds Fnade (Fédération Nationale des Activités de la Dépollution et de l’Environnement). Sein Vorgänger David Palmer-Jones leitet die britischen Entsorgungsaktivitäten von Suez.

Boursier unterstrich auf der Konferenz die Schlüsselrolle der privaten Entsorgungswirtschaft beim Übergang zur Kreislaufwirtschaft und forderte als Rahmenbedingungen eine langfristige ambitionierte Politik, freien und fairen Wettbewerb im Entsorgungsmarkt, mehr Fokus auf Ökodesign und die Stärkung der Nachfrage nach Sekundärrohstoffen.

