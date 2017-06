Gerhard Meier ist neuer ITAD-Vorsitzender

Gerhard Meier ist neuer Vorsitzender der Interessengemeinschaft der Thermischen Abfallbehandlungsanlagen in Deutschland (ITAD). Die Mitgliederversammlung des Verbandes hat in der vergangenen Woche in Hannover den Geschäftsführer des Zweckverbands Müllverwertungsanlage Ingolstadt zum neuen Vorsitzenden gewählt, teilte die ITAD mit. Er folgt auf Gerhard Hansmann, der aus beruflichen Gründen nicht mehr kandidiert hat.

Meier war zuvor neben Rolf Kaufmann (EEW) stellvertretender Vorstandsvorsitzender der ITAD. Kaufmann haben die Verbandsmitglieder in dieser Funktion wiedergewählt. Neben Kaufmann ist nun der Geschäftsführer des AEZ Asdonkshof und Sprecher der Arbeitsgemeinschaft der Müllverbrennungsanlagenbetreiber in Nordrhein-Westfalen, Peter Bollig, stellvertretender Vorsitzender der ITAD.

Bollig war zuvor einfaches Vorstandsmitglied. Für ihn ist Klaus Piefke (EEW) in den ITAD-Vorstand gewählt worden. Weiterhin im ITAD-Vorstand sind den Angaben zufolge Rainer Allmannsdörfer (EnBW), Martin Mineur (MVR, MVB, VERA in Hamburg) und Dirk Remmert (FES).

