Etwas mehr Altautos in der Schweiz verwertet

In der Schweiz sind im vergangenen Jahr insgesamt 76.110 Altautos verschrottet worden. Das waren rund 5.000 Altautos mehr als 2015. Die Gesamtmenge an Shredderleichtfraktion (SLF) in den Schweizer Shredderanlagen stieg von 59.600 auf 61.200 Tonnen. Davon stammten jedoch nur rund 17.000 Tonnen aus Altfahrzeugen, heißt es im Jahresbericht der Stiftung Auto Recycling Schweiz (ARS).

Die SLF wurde in 13 Schweizer, in drei deutschen und einer französischen Anlage verwertet – zumeist in Müllverbrennungsanlagen (MVA). Größter Abnehmer im Ausland war die MVA in Mannheim, die 14.200 Tonnen SLF aus der Schweiz verfeuerte. Der Anteil der in schweizerischen Anlagen verwerteten Menge hat wieder auf 61 Prozent zugenommen. Der Verbrennungspreis lag im Durchschnitt aller Anlagen bei 150 Franken pro Tonne, in der Schweiz bei 158 Franken pro Tonne.

Die Stiftung, die von den Mitgliedern der Vereinigung Schweizer Automobil-Generalimporteure (Auto-Schweiz) finanziell getragen wird, steuerte für die Entsorgungskosten von Shredderleichtfraktion aus Altfahrzeugen einen Beitrag von 22 Franken je geshreddertem Fahrzeug bei.

EUWID Recycling und Entsorgung erscheint jeden Mittwoch als Printausgabe. Premium-Abonnenten können die aktuelle Ausgabe bereits ab Dienstag 14.00 Uhr als E-Paper lesen.



Unsere Marktberichte stehen unseren Premium-Abonnenten frühzeitig online zur Verfügung.



Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.