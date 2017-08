ELS: Kündigung der Clearingverträge „völlig unnötig“

Das duale System der Ascon-Gruppe, die ELS Europäische LizenzierungsSysteme GmbH, kritisiert die Kündigung der Clearing-Verträge durch BellandVision, DSD und Interseroh als „völlig unnötig“ und „völlig überraschend“. „Der gleichzeitige Ausstieg der drei Systeme, die zusammen einen beherrschenden Marktanteil von rund 65 Prozent auf sich vereinen, erfolgt zur Unzeit und ohne Not und ist für uns nicht nachvollziehbar“, sagt ELS-Geschäftsführer Sascha Schuh.

Er kritisiert vor allem das Vorgehen der drei Systeme: „Während die Systeme in der Gemeinsamen Stelle der dualen Systeme über eine Anpassung der Clearing-Verträge verhandeln, haben BellandVision, DSD und Interseroh diese nun plötzlich und ohne Vorankündigung gekündigt und zeitgleich erklärt, neue Verträge erstellt und unterschrieben zu haben, denen die anderen Systeme beitreten können.“

Die Verhandlungen, die unter anderem Stabilisierungsmaßnahmen, eine Einbeziehung von Nichtverpackungen in die Clearingstellen-Meldungen sowie zukünftige Regelungen des Kick-Back-Verbotes bei der Handelslizenzierung beinhalteten, seien auf einem guten Weg gewesen. Für die kommenden Wochen habe es bereits weitere Verhandlungstermine gegeben. „Die vorzeitige Kündigung der laufenden Verhandlungen zerstört damit mutwillig die Vertrauensgrundlage unter den dualen Systemen“, so Schuh.

Aus Sicht des ELS-Geschäftsführers waren weitere Stabilisierungsmaßnahmen in der Beratung und eine konsensuale Lösung bereits weit vorangeschritten. Schuh vermutet, dass die drei Systembetreiber mit ihren Kündigungen das Einstimmigkeitsprinzip der Clearing-Verträge umgehen wollten.

Droht DSD, Interseroh und BellandVision Verlust der Feststellung?

Aus seiner Sicht haben derzeit sieben duale Systeme gültige Clearing-Verträge. Sollte sich an der jetzigen Situation nichts ändern, könnten BellandVision, DSD und Interseroh zum 1. Januar 2018 keine gültigen Clearing-Verträge vorweisen, sagt Schuh. Sie könnten somit weder am Mengen- noch am Nebenentgeltclearing teilnehmen. Es werde in den nächsten Wochen sicherlich darüber diskutiert, ob den kündigenden Systemen insoweit der Verlust der Feststellungen droht, die Grundlage für den Systembetrieb sind, so Schuh.

