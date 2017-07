EEW will in Göppingen mehr Abfall verbrennen

Der Müllverbrenner EEW will in Göppingen mehr Abfall thermisch verwerten. Das ist einer Beschlussvorlage der Kreisverwaltung zu entnehmen, über die der Kreistag ursprünglich in einer Sondersitzung am Mittwoch dieser Woche abstimmen sollte.

Nach Informationen aus Göppingen wurde Anfang dieser Woche die Entscheidung darüber vertagt. Nun soll am Mittwoch zunächst über eine Bürgerinformationsveranstaltung zu dem Thema abgestimmt werden. Die geplante Kapazitätserweiterung ist Teil eines Kompromisses, den der Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB) des Landkreises Göppingen und EEW ausgehandelt haben.

Derzeit darf EEW in Göppingen exakt 157.680 Tonnen pro Jahr verbrennen – und keine Tonne mehr. Diese Obergrenze ist politisch vom Landkreis festgelegt und entspricht einem Durchsatz pro Stunde von 18 Tonnen Abfall. Dieser politische Einfluss ist in den Verträgen festgelegt und stammt noch aus der Zeit der Privatisierung der MVA Ende der neunziger Jahre. Dadurch sollte der Einfluss des Landkreises auf den Durchsatz der früher kommunalen Anlage sichergestellt werden.

Nach Optimierungen durch den Betreiber kann die MVA inzwischen allerdings deutlich mehr verbrennen: Bereits im Jahr 2007 hatte sich EEW vom zuständigen Regierungspräsidium in Stuttgart immissionsschutzrechtlich genehmigen lassen, 19,8 Tonnen Abfall pro Stunde in Göppingen verbrennen zu dürfen. Auf ein Jahr hochgerechnet entspricht das – bei einer hundertprozentigen Auslastung und ohne Anlagenstillstände – einem Durchsatz von 178.448 Tonnen. Die vom Landkreis festgelegte Obergrenze für den Jahresdurchsatz im MHKW Göppingen entspricht also nicht dem, was EEW laut Regierungspräsidium pro Stunde durchsetzen darf.

EEW will Verbrennungskapazität im MHKW Göppingen auf 180.000 Jahrestonnen erhöhen

