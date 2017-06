Duale Systeme: Lizenzmengen steigen etwas

Im dualen System zur Verpackungsentsorgung steigen die lizenzierten Verpackungsmengen offenbar leicht an. Nach dem EUWID vorliegenden Ergebnis der Planmengen-Meldungen für das dritte Quartal 2017 legten die Lizenzmengen der zehn Systembetreiber bei allen Fraktionen zu.

Die Systeme meldeten insgesamt knapp 400.000 Tonnen Leichterpackungen unter Vertrag, was ein Plus von rund 11.000 Tonnen gegenüber dem Vorquartal bedeutet. Bei Glas wächst die Lizenzmenge im Vergleich zum zweiten Quartal 2017 um rund 14.000 Tonnen auf 526.500 Tonnen. Minimal steigt im Quartalvergleich die Lizenzmenge bei Verpackungen aus Papier, Pappe und Karton (PPK) an – von fast 377.400 Tonnen auf 380.800 Tonnen.

Größere Verschiebungen bei den Marktanteilen gibt es kaum. DSD bleibt bei LVP mit 39,42 Prozent Marktführer vor BellandVision mit 16,09 Prozent. Die Systeme ELS und RKD verzeichnen bei allen Fraktionen ein Plus. Während BellandVision und Redual, das duale System der Reclay-Gruppe, durchweg Marktanteile verlieren.

Die Zahlen der Systeme beruhen auf einer Abfrage von EUWID in der Entsorgungswirtschaft. Die Systeme geben auf Hinweis des Bundeskartellamtes dazu keine Auskunft mehr.

