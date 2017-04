Daimler lässt 1,1 Mio Tonnen Abfall verwerten

In den Werken des Automobilkonzerns Daimler sind im vergangenen Jahr insgesamt 1,2 Mio Tonnen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe zur Entsorgung angefallen. Das waren rund 100.000 Tonnen weniger als noch 2015. Von den angefallenen Abfällen wurden 2016 über 91 Prozent verwertet, geht aus dem aktuellen Nachhaltigkeitsbericht des Stuttgarter Konzerns weiter hervor. Durch modernste technische Verfahren und eine umweltgerechte Produktionsplanung könnten in den Werken zudem große Mengen Abfall von vornherein vermieden werden, so Daimler.

Schrotte zur Verwertung machten im letzten Jahr mit 828.000 Tonnen zwei Drittel des Gesamtabfalls in den Daimler-Werken aus. Das entsprach einem Rückgang um rund vier Prozent. Hinzu kamen weitere 223.000 Tonnen sonstiger Abfälle zur Verwertung. Hier ging das Aufkommen sogar um rund ein Sechstel zurück. Die Menge zu beseitigender Abfälle stieg hingegen um 12.000 Tonnen auf insgesamt 86.000 Tonnen an.

Das Gesamtaufkommen gefährlicher Abfälle bezifferte der Konzern für 2016 auf 92.000 Tonnen. Während die zu verwertende Menge mit 71.000 Tonnen auf dem Niveau der Vorjahre lag, konnte die zu beseitigende Sonderabfallmenge mit 21.000 Tonnen mehr als halbiert werden.

Bei Senkung der Abfallmenge "nicht auf Zielpfad"

Dem selbst gesteckten Ziel, die spezifische Abfallmenge der Automobilwerke von Mercedes-Benz bis 2022 um ein Viertel gegenüber der Menge von 2015 zu senken, ist der Konzern im vergangenen Jahr nicht näher gekommen. Aufgrund von Sondereinflüssen sei der spezifisch zu beseitigende Abfall im vergangenen Jahr um fast vier Prozent gestiegen, der Wert befinde sich daher „nicht auf Zielpfad“, heißt es in dem Bericht weiter. Zur Zielerreichung plant Daimler den Einsatz verbesserter Lackiertechnologien und die Nutzung neuer Recyclingwege.

