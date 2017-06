Bernd Ranneberg kehrt bei Tönsmeier zurück

Bernd Ranneberg kehrt am 1. August als Sprecher der Geschäftsführung zurück in das operative Geschäft der Tönsmeier-Gruppe. Der Manager hat sich nach einem medizinischen Eingriff zu Jahresbeginn gut erholt und freut sich auf die Herausforderungen in dem Familienunternehmen, teilte Tönsmeier mit.

Jürgen Tönsmeier, der die Geschicke der Gruppe im vergangenen Halbjahr als geschäftsführender Gesellschafter geleitet hat, wechselt zum Stichtag zurück in den Aufsichtsrat und übernimmt dort den Vorsitz von Johannes-Jürgen Albus, der das Gremium mit Karin Tönsmeier-Heckroth und Christian Gläsel künftig komplettiert.

Seit 2013 arbeitet Ranneberg für die Tönsmeier-Gruppe, deren Neuausrichtung er in den drei Jahren von 2014 bis 2016 als CEO maßgeblich vorangetrieben hat. „Gemeinsam mit Bernd Ranneberg als CEO und Matthias Störmer als CFO ist die Unternehmensspitze der Tönsmeier-Gruppe für die kommenden Herausforderungen erstklassig besetzt und bestens aufgestellt“, so der designierte Aufsichtsratsvorsitzende Jürgen Tönsmeier.

