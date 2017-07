AWM München: Weniger Verlust dank hoher Verbrennungspreise

Der Abfallwirtschaftsbetrieb München (AWM) hat 2016 das dritte Jahr in Folge einen Verlust verbucht. Mit 2,56 Mio € fiel das Minus allerdings geringer als im Vorjahr (-3,29 Mio €) und deutlich geringer als geplant (-29,97 Mio €) aus. Das städtische Unternehmen profitierte unter anderem von Mehreinnahmen aus der Müllverbrennung von Abfällen zur Verwertung sowie Einsparungen im Ausgabenbereich.

Auch das neue Geschäftsjahr 2017 entwickelt sich den Angaben zufolge bisher besser als erwartet. Entsprechend wurden die Prognosen angepasst: Statt eines handelsrechtlichen Verlustes von 17,2 Mio € (Wirtschaftsplan 2017) rechnet der AWM im laufenden Jahr nun mit einem Fehlbetrag von lediglich 6,14 Mio €.

Wie es in dem morgen im Kommunalausschuss vorgestellten ersten Zwischenbericht für das Wirtschaftsjahr 2017 heißt, hat der AWM in den ersten drei Jahresmonaten bei Erträgen von 55,1 Mio € und Aufwendungen von 44,4 Mio € einen Überschuss von 10,6 Mio € erwirtschaftet. Allerdings seien diese Zahlen nicht proportional auf das Jahr hochrechenbar, da keinerlei Abgrenzungen vorgenommen wurden, um Zahlungsströme auszugleichen, die nicht kontinuierlich erfolgen. Dennoch sei davon auszugehen, dass sich Umsatz und Ergebnis in 2017 besser entwickeln werden als ursprünglich prognostiziert.

Hohe Bautätigkeit in München

Grund hierfür sei zum einen die weiterhin hohe Bautätigkeit in München und die damit verbundenen Neuanschlüsse von Wohngebieten. Diese zusätzlich zu entsorgenden Tonnen würden vom AWM mit dem bestehenden Logistiksystem und ohne Zuschaltung von zusätzlichem Personal- und Sachaufwand bewältigt. Darüber hinaus sei mit erhöhten Einnahmen aus der Annahme von Abfällen zur Verwertung zu rechnen. So sei die Nachfrage nach Verbrennungskapazitäten in Bayern nach wie vor sehr hoch, mit dem Effekt, dass die Verbrennungspreise deutlich angestiegen seien.

Belastend auf das voraussichtliche Ergebnis wirke sich dagegen die bestehende Niedrigzinsphase aus, wodurch die Zinserträge aus dem Treuhandvermögen sinken. Ferner sei wegen sinkender Nachfrage mit geringeren Einnahmen aus der Altpapierverwertung zu rechnen.

EUWID Recycling und Entsorgung erscheint jeden Mittwoch als Printausgabe. Premium-Abonnenten können die aktuelle Ausgabe bereits ab Dienstag 14.00 Uhr als E-Paper lesen.



Unsere Marktberichte stehen unseren Premium-Abonnenten frühzeitig online zur Verfügung.



Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.