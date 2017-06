ARA: Marktöffnung hat erste Bewährungsprobe bestanden

Österreichs Haushalte haben im vergangenen Jahr 1,06 Mio Tonnen Verpackungen und Altpapier gesammelt. „Das sind 113 Kilo pro Kopf, etwas weniger als im Jahr davor auf Grund des Bevölkerungswachstums", berichtete der Vorstand der Altstoff Recycling Austria AG (ARA), Christoph Scharff, in Wien.

Anfang 2015 war in Österreich der Markt für die Verpackungssammlung im Haushaltsbereich geöffnet worden. „Diese Marktöffnung hat ihre erste Bewährungsprobe erfolgreich bestanden", sagte Scharff. Messbar sei das sowohl am Ausbaugrad des Sammelsystems, als auch an der Akzeptanz in der Bevölkerung, den Sammelmengen und der Finanzierung. Der Trittbrettfahreranteil von 10 Prozent im Jahr 2014 sei seit der Marktöffnung nicht gestiegen. Für 2016 geht Scharff von einem Niveau wie in den beiden Vorjahren aus.

Durch die Marktöffnung im Haushaltsbereich hat die ARA zwar Marktanteil und Umsatz verloren, doch bleibt das Unternehmen im Wettbewerb mit fünf weiteren Systemen mit klarem Abstand Marktführer und sieht sich gut aufgestellt. „Wir haben insgesamt als ARA einen Marktanteil von 80 Prozent in Österreich unter den Sammel- und Verwertungssystemen", sagte Scharff.

