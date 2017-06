Die G20-Staaten haben sich heute in Bremen auf einen Aktionsplan gegen Meeresmüll geeinigt. Der Plan, der vor allem auf eine funktionierende Abfallwirtschaft setzt, wurde unter deutschem Vorsitz von Regierungsvertretern, Fachleuten sowie Vertretern aus Wirtschaft, Zivilorganisationen und Wissenschaftsvertretern aller G20-Staaten beschlossen.



Die Länder verpflichten sich darin, den Eintrag von Abfällen aus Flüssen und Abwässern in die Meere deutlich zu verringern. Dazu wollen sie ihre Politik stärker auf Abfallvermeidung, nachhaltiges Abfallmanagement und Ressourceneffizienz ausrichten. Die G20 folgen damit den G7-Staaten, die 2015, ebenfalls unter Vorsitz Deutschlands, einen Aktionsplan gegen Meeresmüll beschlossen hatten.



Bundesumweltministerin Barbara Hendricks: „Wenn unsere Erde ein blauer Planet bleiben soll, dann müssen wir die Vermüllung unserer Meere zügig stoppen. Wir müssen jetzt handeln und zwar auf breiter internationaler Ebene.“ Das Ausmaß der Müllmengen sei jetzt schon unfassbar groß. Laut Bundesumweltministerium befinden sich weltweit schätzungsweise bis zu 140 Mio Tonnen Abfall in den Meeren. Der Großteil sind Kunststoffverpackungen und Kunststoffreste. Laut des Aktionsplans verpflichten sich alle G20-Staaten, Abfalleinträge die über Gewässer, das Abwasser oder von den Küsten kommen, stärker in das politische Handlungsfeld zu rücken. Die Abwasserreinigung und ein funktionierendes Abfallmanagement seien wesentliche Stellschrauben, um die Abfalleinträge in die Meere deutlich zu verringern. Eine funktionierende Abfallwirtschaft führt den Erkenntnissen der G20-Staaten zufolge nicht nur zu verbessertem Meeresschutz, sondern auch zu besseren Einkommensverhältnissen in den betroffenen Ländern.



Künftig soll zum Erfahrungsaustausch unter den G20-Staaten auch eine freiwillige Plattform geben, das "Global Network of the Committed" (GNC). Dieses soll die Umsetzung des Aktionsplanes sicherstellen und auch weitere Stakeholder einbinden.

EUWID Recycling und Entsorgung erscheint jeden Mittwoch als Printausgabe. Premium-Abonnenten können die aktuelle Ausgabe bereits ab Dienstag 14.00 Uhr als E-Paper lesen.



Unsere Marktberichte stehen unseren Premium-Abonnenten frühzeitig online zur Verfügung.



Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.